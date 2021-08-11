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القاهرة - سامية سيد - صداقة استمرت على مدار سنين، ولم يفترقا ولا يتركا بعضهم البعض في جميع المواقف والمناسبات الحزينة والسعيدة، دائما سويا في كل خطوة يخطوها، صداقة دامت لسنوات طويلة بين الثلاثى دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى وميرفت أمين حيث كانت علاقة فريدة من نوعها وظلت صداقتهما مترابطة وصامدة مع الأيام، لذلك شاهد أجمل صور جمعت ثلاثي الصداقة الوفى ميرفت أمين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوى.



ميرفت و رجاء و دلال ميرفت و رجاء و دلال



الصديقات دلال و رجاء و ميرفت



دلال و رجاء و ميرفت



دلال و ميرفت و رجاء



ميرفت و دلال 1



ميرفت و دلال

وكان الثلاثى دلال و ميرفت ورجاء يذهبن سويا في جميع المناسبات ويزرن الفنانين ويقفن إلى جانبهم فى السراء والضراء معا ولم يتركوا عزاء إلا وكانوا فى مقدمة صفوف المعزيين، للدرجة التى كان يطلق الراحل سمير غانم على زوجته لقب عزاء عبد العزيز وعلى الراحلة رجاء الجداوي لقب عزاء الجداوى وثلاثتهم ميرفت أمين من كثرة حضورهم العزاءات.

وكان مثلث الصداقة لا يفترق أبدا ولكن فى 2020، فقد المثلث ضلع من أضلاعه برحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا، ليدخل الحزن قلب صديقاتها دلال و ميرفت بعد رحيلها، وقالت دلال وقتها "لحظة صعبة كنا متعودين نعزي مع بعض أول مرة نعزي في التالتة بتاعتنا إحساس فظيع"، وبمرور سنة واحدة وفى 2021 يفقد مثلث الصداقة ضلع أخر وترحل النجمة دلال عبد العزيز متأثرة بتوابع فيروس كورونا، لتتلقى النجمة ميرفت أمين صدمة كبيرة بعد رحيل صديقات العمر .