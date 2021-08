شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة حفل جوائز إيمي 2021 في الهواء الطلق.. بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية Emmys في الهواء الطلق هذا العام، في أحدث عثرة تعترض الحفل بسبب المخاوف من جائحة فيروس كورونا، حيث كان من المقرر في البداية أن يقام الحفل يوم 19 سبتمبرالمقبل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في قاعة مغلقة أمام جمهور محدود من المشاهير.

وقالت أكاديمية التلفزيون في بيان: "قررت أكاديمية التلفزيون وسي.بي.إس استضافة جميع الفعاليات في منطقة إيفنت ديك في لوس أنجلوس، خلف مسرح مايكروسوفت مباشرة".

وتقع منطقة إيفنت ديك في وسط مدينة لوس أنجلوس، وهي مساحة مفتوحة تضم منطقة تخييم كبيرة، وذكر البيان أن التغييرات جاءت بعد مناقشات مع خبراء الصحة والسلامة في لوس أنجلوس.

وأضاف أنه ستكون هناك حدود بالنسبة لأعداد المدعوين بمن فيهم المرشحون لنيل الجوائز التي تُعد أعلى تكريم يقدمه التلفزيون الأمريكي، وقال المنظمون: "هذا يعني للأسف أن بعض المرشحين لن يتمكنوا من حضور حفل توزيع الجوائز هذا العام".

وأعادت لوس أنجلوس الشهر الماضي فرض استخدام الكمامات في جميع الأماكن العامة والشركات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ثاني أكبر مدينة بالولايات المتحدة.

وفي حفل توزيع جوائز إيمي العام الماضي، انضم المرشحون لنيل الجوائز من جميع أنحاء العالم للحفل عبر شاشات الفيديو من منازلهم وحدائقهم.

وكانت اللجنة المسئولة عن ترشيحات جوائز الـ Emmy قد كشفت عن قائمة ترشيحات الدورة الـ 73، التي ستقام في 19 سبتمبر المقبل، وهذه أبرز الترشيحات :

أفضل مسلسل كوميدى :

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

أفضل مسلسل دراما :

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid's Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

أفضل مسلسل محدود :

I May Destroy You

Mare Of Easttown

The Queen's Gambit

Underground Railroad

WandaVision

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي:

أنتوني أندرسون - Black-ish

مايكل دوغلاس - The Kominsky Method

وليام اتش ميسي - Shameless

جايسون سوديكيس - Ted Lasso

كنان طومسون – Kenan

افضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدى :

أيدي براينت - Shrill

كالي كوكو - The Flight Attendant

أليسون جاني - Mom

تريسي إليس روس - Black-ish

جان سمارت – Hacks

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

كارل كليمونز هوبكنز - Hacks

بريت غولدشتاين - Ted Lasso

نيك محمد - Ted Lasso

بريندان هانت - Ted Lasso

بول ريزر - The Kominsky Method

جيريمي سويفت - Ted Lasso

كنان طومسون - Saturday Night Live

بوين يانغ - Saturday Night Live

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي :

روزي بيريز - The Flight Attendant

هانا اينبيندر - Hacks

ايدي براينت - Saturday Night Live

كيت ماكينون - Saturday Night Live

سيسلي سترونج - Saturday Night Live

معبد جونو - Ted Lasso

هانا وادينجهام - Ted Lasso

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي:

ستيرلنج كيه براون - This Is Us

جوناثان ماجورز - Lovecraft Country

جوش أوكونور - The Crown

Regé-Jean Page - Bridgerton

بيلي بورتر - Pose

ماثيو ريس - Perry Mason

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي :

أوزو أدوبا - Treatment

أوليفيا كولمان - The Crown

إليزابيث موس - The Handmaid's Tale

إم جي رودريغيز - Pose

جورني سموليت - Lovecraft Country

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي :

توبياس مينزيس - The Crown

O-T Fagbenle - The Handmaid's Tale

ماكس مينغيلا - The Handmaid's Tale

برادلي ويتفورد - The Handmaid's Tale

مايكل ك.ويليامز - Lovecraft Country

جيانكارلو اسبوزيتو - The Mandalorian

جون ليثجو - Perry Mason

كريس سوليفان - This Is Us

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي :

جيليان أندرسون - The Crown

هيلينا بونهام كارتر - The Crown

الزمرد فينيل - The Crown

مادلين بروير - The Handmaid's Tale

آن دود - The Handmaid's Tale

إيفون ستراهوفسكي - The Handmaid's Tale

سميرة وايلي - The Handmaid's Tale

Aunjanue Ellis - Lovecraft Country

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو فيلم

بول بيتاني - WandaVision

هيو جرانت - The Undoing

إيوان ماكجريجور - Halston

لين مانويل ميراندا - Hamilton

ليزلي أودوم جونيور - Hamilton

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو فيلم

ميكايلا كويل - I May Destroy You

سينثيا إريفو - Genius: Aretha

إليزابيث أولسن - WandaVision

أنيا تايلور جوي - The Queen's Gambit

كيت وينسلت - Mare Of Easttown

أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم

توماس برودي سانجستر - The Queen's Gambit

ديفد ديجز - Hamilton

Paapa Essiedu - I May Destroy You

جوناثان جروف - Hamilton

إيفان بيترز - Mare Of Easttown

أنتوني راموس - Hamilton

ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو فيلم

رينيه إليز جولدسبيري - Hamilton

كاثرين هان - WandaVision

موسى انجرام - The Queen's Gambit

جوليان نيكلسون - Mare Of Easttown

جان سمارت - Mare Of Easttown

أفضل مؤلف لمسلسل كوميدي

ستيف يوكي - The Flight Attendant

ميريديث سكاردينو - Girls5eva

لوسيا أنيلو ، بول دبليو داونز ، جين ستانسكي - Hacks

مايا إرسكين - Pen15

جيسون سوديكيس؛ بريندان هانت وجو كيلي - Ted Lasso

أفضل مؤلف لمسلسل درامي

ريبيكا سونينشاين - The Boys

بيتر مورغان - التاج The Crown

ياهلين تشانغ - The Handmaid's Tale

ميشا جرين - Lovecraft Country

ديف فيلوني - The Mandalorian

جون فافرو - The Mandalorian

رايان ميرفي ، براد فالتشوك ، ستيفن كانالز ، جانيت موك - Pose

أفضل مؤلف لمسلسل أو فيلم أو دراما محدودة

ميكايلا كويل - I May Destroy You

براد إنجلسبي - Mare Of Easttown

سكوت فرانك - The Queen's Gambit

تشاك هايوارد وبيتر كاميرون - Wandavision

جاك شيفر - WandaVision

لورا دوني - WandaVision

أفضل مخرج لفيلم كوميدي

جيمس بوروز - B Positive

سوزانا فوغل - The Flight Attendant

لوسيا أنيلو - Hacks

جيمس ويدوز - Mom

زاك براف - Ted Lasso

إم جي ديلاني - Ted Lasso

أفضل مخرج لمسلسل درامي

جولي آن روبنسون - Bridgerton

بنيامين كارون - The Crown

جيسيكا هوبس - The Crown

ليز جاربوس - The Handmaid's Tale

جون فافرو - The Mandalorian

ستيفن كانالز - Pose

أفضل مخرج لمسلسل محدود

توماس كيل - Hamilton

ميكايلا كويل وسام ميلر - I May Destroy You

سام ميلر - I May Destroy You

كريج زوبيل - Mare Of Easttown

باري جنكينز - The Underground Railroad

مات شكمان - WandaVision

ومن المعروف أن حفل توزيع جوائز الـ Emmy يقام عادة على مسرح Microsoft وسط مدينة لوس أنجلوس، غير أن القائمين على الحفل قرروا الإعلان عن اسم مُقدم الحفل، ومكانه فى وقت لاحق.