فيديو- كيف واجه نور الشريف اتهمامه بخيانة الوطن مقابل 3 ملايين دولار؟‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"الاتهام بالخيانة للوطن" كان التجربة الأكثر قسوة فى حياة الفنان الراحل نور الشريف، وكان حتى قبل رحيله في 11 أغسطس 2015، يحمل بداخله جراح الهجوم القاسي الذي تعرض له عام 1992 عند تقديمه فيلم "ناجي العلي".

الفنان الراحل نور الشريف الذي تحل اليوم ذكرى رحيله السادسة، واجه تلك الأزمة العنيفة بالإصرار على المواجهة، ورفض حسب تأكيد زوجته الفنانة بوسي الخروج من مصر.

الفنانة بوسي في حوار لها مع الإعلامية رغدة شلهوب، أجابت عن سؤال التفكير في الهجرة خارج مصر عقب الهجوم عليها وعلى زوجها، وقالت: "أنا ونور منعرفش نتنفس غير في مصر، نحن ظلمنا كثيرا بسبب الفيلم، وكان نور مشاركا في الإنتاج، ودفع مبالغ مالية كبيرة لتقديم فيلم حلو، وكان من المقرر أن يكون فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ووجد أن كل مجهوده أصبح مأخوذا ضده، ووصل الأمر إلى حد التشكيك في وطنيته".

وعن حالة الفنان نور الشريف النفسية أثناء الأزمة، قالت الفنانة بوسي: "نور كان عاشق لمصر، ولم يفكر إطلاقا في السفر خارجها، هو عنيد جدا، وكان يرى أنه طالما وطنيا عليه أن يقول ما يريده داخل بلده".

بوسي في حوارها قالت: "لم نتلق أي تهديدات، فقط الاتهام بالخيانة".

ياسر عرفات ومبارك

الفنان الراحل نور الشريف في حوار له قبل رحيله مع الكاتب مدحت العدل، تحدث عن الواقعة وقال: "أفظع شيء في الدنيا الإحساس بالظلم، زملاء لي شاركوا في هذه المذبحة، بعض الأقلام اتهمتني أني خائن، وتقاضيت 3 مليون دولار من منظمة التحرير الفلسطينية لتقديم الفيلم".

وتابع:" ماحدث أن "أبو عمار" الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات جاء في زيارة إلى مصر ليلتقي بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ليمنع عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، لكن أسامة الباز بصفته مستشارًا للرئيس شرح لمحمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لمصر أن الفيلم لا يتعرض بالإساءة للمنظمة الفلسطينية، فأمر "مبارك" بعرض الفيلم".

فيلم "ناجي العلي"، تناول ملامح من حياة رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، وواقعة اغتياله، وكتب السيناريو والحوار الكاتب بشير الديك، وتولى إخراجه عاطف الطيب، وقام الفنان الراحل نور الشريف ببطولته بمشاركة الفنان الراحل محمود الجندي، والفنانة ليلى جبر،وتم رفع الفيلم من دور العرض بسبب الأزمة.

وظل الفيلم ممنوعا من العرض لما يقرب من 22عاما، ليعرض للمرة الأولى على التليفزيون المصرى فى 2014، ليرد الاعتبار لبطله ومنتجه الفنان الراحل نور الشريف.