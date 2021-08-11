شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة غامضة: "ربنا يكفيكي شر الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورًا لشقيقته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ووجه عبد العزيز رسالة غامضة لشقيقته قائلا :"ربنا يتمم شفاكي على خير حبيبتي ويكفيكي شر الناس".

وغادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي، أمس الثلاثاء، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

وكشف مصدر مُقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لـ"الخليج 365"، خروجها من المستشفى بعدما تحسنت حالتها الصحية، مضيفا أن ياسمين وصلت منزلها اليوم الجمعة 6 أغسطس، وأن وضعها الصحي بات أفضل، على أن تستكمل علاجها وفترة النقاهة في البيت.

كان الفنان أحمد العوضي، طلب من الجمهور، في 17 يوليو الماضي الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عن تفاصيلها.

وقضت ياسمين فترة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أن تتحسن حالتها، ويتم نقلها لمتابعة العلاج في غرفة عادية.