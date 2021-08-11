إلهام شاهين: "كان فاضلي شعراية وأموت بسبب نور الشريف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الأربعاء 11 أغسطس، الذكرى السادسة على وفاة النجم الكبير نور الشريف، الذي وافته المنية بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة.

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفنان الراحل نور الشريف أقرب إنسان إلى قلبها، مضيفة: "كان صديقًا ومُعلمًا".

وأضافت شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة": "تعلمت وتتلمذت على يد الفنان الراحل نور الشريف".

وتابعت إلهام شاهين: "اشتغلت معه عندما كنت في سنة أولى معهد الفنون المسرحية واشتغلت معه في فيلم العار".

وأكملت الفنانة: "كنت أوافق على أي عمل يعرض علي مع الفنان الراحل نور الشريف، فهو موسوعة، وتعلمت منه التمثيل والإخراج وكان ملمًا بكل التخصصات الخاصة بالعمل الفني أو الدرامي".

ولفتت إلهام شاهين إلى موقف جمعها بـ"نور الشريف" قائلة: "أثناء التمثيل مع نور الشريف في مسرحية اندمج بشكل كبير في الدور اثناء محاولته قتلي في آخر مشهد في المسرحية وحسيت إن نفسي اتقطع تماما، وكان فاضلي شعراية وأموت وفضل يعتذر لي بعد المسرحية".

نور الشريف توفي في 11 أغسطس، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 69 عامًا، وكان آخر أعماله، فيلم "بتوقيت القاهرة"، وشاركه البطولة سمير صبري، ميرفت أمين، شريف رمزي، آيتن عامر، كريم قاسم، ومن إخراج أمير رمسيس.

ويعتبر النجم الراحل من علامات الفن المصري، وله عدد من الأعمال التي لا تنسى أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي"، "عائلة الحاج متولي"، "الظالم والمظلوم"، "العار"، "جري الوحوش"، وغيرها.