"محطمة ومرعوبة".. ابنة ميرفت أمين تكشف عن حالة والدتها بعد وفاة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت منة حسين فهمي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وجمعت واحدة من الصور منة ووالدتها الفنانة ميرفت أمين بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ودنيا وإيمي سمير غانم.

وفي صورة أخرى ظهرت منة وهي تُقبل الراحلة دلال عبد العزيز.

وعلقت "منة" على الصورة قائلة: "ما زلت في حالة من الصدمة، بدور على كلمات لنعيك مش لاقية، وعندما نظرت لأمي وجدتها محطمة وتشعر بالفراغ الكبير في حياتها، مفيش كلمات تكفي لوصف دلال عبدالعزيز فهي كانت صديقتها وأمها، كانت رمزا للاستقرار والأمان بالنسبة لها".

واختتمت منة حسين فهمي حديثها: "الآن أنا تائهة ومرعوبة".

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

وتم تشييع جنازة الراحلة دلال عبد العزيز من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ثاني يوم الأحد، ودُفنت بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ورافق العديد من النجوم جثمان "دلال" إلى مثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، الذي دفُن بها زوجها الراحل الفنان الكبير سمير غانم.

وكان من بين الحضور حسن الرداد، الإعلامي رامي رضوان، أحمد بدير، فتوح أحمد، شيرين، أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، عبير صبري، هنا الزاهد، ماجد المصري، كريم فهمي، أحمد فهمي، عبد العزيز مخيون، عمرو سعد، هاني رمزي، أشرف زكي.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي