نيللي كريم مع خطيبها في الساحل الشمالي- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ظهرت الفنانة نيللي كريم رفقة خطيبها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، ومجموعة من الأصدقاء وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورهما في الساحل الشمالي.

وانتشرت صور جديدة للفنانة نيللي كريم مع خطيبها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، بعد ارتباطهما مؤخرا في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين.

وأكدت نيللي، حسب برنامج "arabwood"، أن عقد قرانهما سيتم خلال شهر أغسطس المقبل.

شاركت نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج وتارا عماد وغيرهم، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.