جريمة مروعة.. رجل يقتل أربعينيا ويأكل لحمه!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

انطلقت في برلين، الثلاثاء، محاكمة مدرّس يبلغ 41 عاما يُشتبه في قتله رجلا أربعينيا آخر وأكل لحمه، وهي جريمة مروعة أثارت صدمة في ألمانيا.

لم يقم المشتبه به شتيفان ر. الذي كان يرتدي قميصا أخضر بأي رد فعل، كما لم يتفوه بأي كلمة عند تلاوة التهمة الموجهة إليه.

تشتبه النيابة العامة في ارتكابه قبل حوالى عام “جريمة قتل جنسية مع ظروف مشددة للعقوبة” راح ضحيتها رجل آخر يبلغ 43 عاما. وقد قام المشتبه به بفعلته داخل شقته “بطريقة غير معروفة حتى الآن”، قبل أن يأكل أجزاء من ضحيته.

وكان الرجلان قد التقيا قبل فترة وجيزة من خلال موقع إلكتروني للمواعدة.

وتوقفت جلسة، الثلاثاء، بناء على طلب الدفاع الذي انتقد النيابة العامة لعدم عرض قضية الادعاء بأكملها على المحكمة. وأمر القاضي على الفور بتأجيل الجلسة لمدة أسبوع.

وظهرت القضية في تشرين الثاني الماضي بعدما اكتشف متنزهون عظاما بشرية بلا لحم في حديقة في شمال برلين.

وأثبت التحقيق أن هذه العظام تعود إلى رجل مفقود.

ومن خلال تحليل هاتف الضحية، تمكن المحققون من التعرف على سائق سيارة أجرة قاده إلى منزل المتهم.

ثم عثرت الشرطة على آثار دماء وأجزاء أخرى من الجسم وأدوات عدة بينها منشار في شقة المشتبه به.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المشتبه به أستاذ للرياضيات والعلوم الفيزيائية يدرّس في مدرسة ثانوية في حي بانكو شمال شرق برلين.

أما ضحيته المزعومة فهو عامل بناء في سن 43 عاما فُقد أثره منذ أوائل أيلول الماضي.