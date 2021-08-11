إبنة ميرفت أمين تكشف عن حالة والدتها بعد وفاة دلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:51 مساءً - نشرت ” منة حسين فهمي ” إبنة الفنان ” حسين فهمي ” والفنانة ” ميرفت أمين ” منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام كشفت من خلاله عن الحالة النفسية لوالدتها بعد رحيل الفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

وتضمن المنشور صورة تجمع منة حسين فهمي بكلا من : ميرفت أمين ودلال عبد العزيز ودنيا وإيمي سمير غانم خلال حضورهم لإحدى المناسبات .

وكتبت في تعليقها عليها : ” أنا أنظر فى شاشتى وما زلت غير مصدقة .. أحاول العثور على كلمات لتأبينك ألقيت نظرة على أمى التى تحطمت بشكل يفوق قدرة أى شخص على الفهم وأدركت أنها تركت فراغًا ” .

وتابعت منة حسين فهمي : ” لأول مرة لا أعرف ماذا أقول .. يبدو الأمر كما لو أنه لا توجد كلمات كافية فى الوجود .. لا شيء أكتب سينصفك أبدًا ” .

وأضافت : ” كنت صديقتى وأمى .. كنتى بالنسبة لى رمز الأسرة والدفء والاستقرار والأمن .. كان حبك الحقيقى وحضنك المريح دائمًا الملاذ الأكثر أمانًا لنا جميعًا.. الآن أنا تائهة ومرعوبة ” .

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع مع المرض .. وشيعت جنازتها يوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي .