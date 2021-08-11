كريم محمود عبدالعزيز لـ"الخليج 365": "موسى" تجربة مثيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز أن فيلم "موسى" تجربة مثيرة، والفكرة والمخرج بيتر ميمي، من أهم عوامل حماسه للتجربة.

وقال كريم محمود عبدالعزيز لـ"الخليج 365": أحداث الفيلم لم يتم تناولها في أي فيلم قبل ذلك، يوجد في الفيلم "روبوت" وقصة تدور في إطار علمي، ويجب أن أتوجه بالشكر لكل فريق العمل وفي مقدمتهم المخرج الموهوب بيتر ميمي ومدير التصوير حسين عسر، الجميع بذل مجهود كبير حتى تخرج التجربة بصورة رائعة.

وعن التعامل مع الروبوت قال: "بصراحة شديدة كنت بعيد تماما عن هذا الموضوع، ولكن القائم على تنفيذ الخدع، نفذها بشكل مبهر جدا".

وعن التعاون مع المخرج بيتر ميمي قال: "تعاملت معه في دور بسيط في مسلسل الاختيار- الجزء الأول، وسعدت جدا لأنه رشحني لبطولة موسى حيث قدمني بشكل مختلف، وقريبا أعمل معه في فيلم جديد بعنوان طريق السلامة".

يذكر أن العرض التجاري لفيلم موسى، انطلق الثلاثاء 11 أغسطس الجاري، ويشارك في بطولته بجوار كريم محمود عبدالعزيز، وسارة الشيمي، وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج وتأليف بيتر ميمي.