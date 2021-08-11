شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد كواليس أخر عمل جمع بين ميرفت أمين ودلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد وفاة النجمة دلال عبد العزيز دخلت النجمة ميرفت أمين فى حالة حداد بعد وفاة أقرب صديقة لها منذ سنوات طويلة ومن قبلها الراحلة رجاء الحداوى، فصداقة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وميرفت أمين واحدة من أطول وأعمق الصداقات في الوسط الفني ومثلث الصداقة الذي كان يعتبرها الكثيرون حالة فريدة من نوعها في زمننا هذا، جمعتهن الصداقة وحب الخير على مدار سنوات طويلة.





لذلك ننشر صور من كواليس أخر عمل فنى يجمع بين الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة ميرفت أمين وهو فيلم "أعز الولد"،الذى تدور أحداثه حول عصابة مجهولة الهوية يترأسها الفنان سامي مغاوري، ضمن أحداث العمل، والتي قامت بخطف أحفاد بطلات العمل الثلاثة، وتحفظوا بهم داخل المصنع بغرض طلب فدية من الجدات اللواتي يواجهن العديد من المشكلات مع أحفادهن، الذين يتعلقون بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.









يذكر أن آخر أفلام ميرفت أمين هو "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الذى عرض عام 2017، وشارك فى بطولته يسرا اللوزى، بيومى فؤاد، محمد مهران، نور قدرى، طارق الإبيارى، إيمان السيد، ياسر الطوبجى، زكى فطين عبد الوهاب، مروة الأزلى، أيمن منصور، ورشا الخطيب، وعدد آخر من النجوم والوجوه الجديدة، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة رانيا يوسف، وإخراج رومانى سعد.

كان الثلاثي يتشاركن في زيارة الفنانين والوقوف إلى جانبهم في مرضهم إلى جانب حضورهن المناسبات الاجتماعية والعزاءات سويا فلم تمر مناسبة إلا وتجد الثلاثي في مقدمة الحضور لدرجة أن الفنان الراحل سمير غانم كان يطلق على الراحلة رجاء الجداوي لقب عزاء الجداوي وأطلق على زوجته لقب عزاء عبد العزيز، وهو ما كشفت عنه النجمتين الراحلتين في لقاءات سابقة.

يذكر أن النجمة دلال عبد العزيز توفيت السبت الماضى ورحلت عن عالمنا متأثرة بفيروس كورونا هي الأخرى.

وكان هناك جنازة مهيبة حضرها نجوم الفن من جميع الأجيال لتوديع دلال عبد العزيز إلى مثواها الأخير، وزحام شديد من قبل محبيها وأقاربها ومشاهير الفن بينما تشاهد ميرفت أمين هذا المشهد بصمت تتذكر فيه كل اللحظات التي جمعتهما سويا واليوم الذي فقدت فيه صديقتيها المقربتين وأصبحت وحيدة.









