شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت ميرفت أمين عندما فقدت صديقة عمرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لحظة صعبة كنا متعودين نعزى مع بعض أول مرة نعزى فى التالتة بتاعتنا.. إحساس فظيع" كلمات مؤثرة قالتها الفنانة ميرفت أمين بعد وفاة صديقة عمرها وتوأم روحها الفنانة الراحلة رجاء الجداوى وقتها لليوم السابع بالفيديو، ومنذ تلك اللحظة ولم تعد ميرفت أمين كسابق عهدها لكنها دخلت فى نوبة اكتئاب حتى أنها عزفت عن حضور أى مناسبة وكأنها فى حالة حداد مستمرة على صديقة عمرها رجاء الجداوى، لتمر الأيام وتفقد ميرفت أمين دلال عبد العزيز أيضا وهو ما يزيد من الوضع سوءا حيث فقدت ضلعي صداقة دامت لثلاثي محب ووفي لمعني الصداقة الحقيقي.

لعل من أصعب اللحظات التى تمر على الإنسان هى فقده لشخص مقرب منه فما بالك بفقد ميرفت أمين لواحدة من أطول وأعمق الصداقات فى الوسط الفنى، فدلال وميرفت ورجاء من أشهر الصداقات فى الوسط لم يفترقن ابدا طيلة خمسين عاما أعتدنا أن نراهم سويا فى كل مناسبة سواء فرح أو عزاء يتكأ بعضهما على بعض ، لم نسمع فى يوم عن خلاف دب بينهم فهى بالفعل كانت علاقة إستثنائية صعب تكرارها .

ويعد فيلم "أصعب جواز" هو بداية علاقة الصداقة بين ميرفت ورجاء ثم تعرفت رجاء على دلال عبد العزيز ليكتمل بذلك مثلث الحب، ذلك المثلث الذى لم يفترق منذ أن جمعهن القدر، لكن بعد أن ابتلينا بذلك الفيروس اللعين الذى أخذ منا الكثير والكثير، شاء القدر أن يفترق الثلاثى بسببه وتوفت رجاء الجداوى فى البداية بعد إصابتها بالفيروس، ثم لحقت بها صديقة عمرها دلال عبد العزيز بنفس المرض ليقف الضلع الثالث والمتبقى من المثلث مكتوف اليدين فى حالة صدمة ووحدة نعتقد أنها ستدوم طويلا .