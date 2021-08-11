شكرا لقرائتكم خبر عن بين المرض والوفاة..5 أحداث صعبة عاشها الوسط الفنى فى الأسبوع الأول من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسبوع صعب شهده الوسط الفني بداية من شهر أغسطس الجارى، حيث تفاجأ قطاع كبير من محبى عدد من النجوم والنجمات بمرضهم في الآونة الأخيرة بشكل مفاجئ قبل أن يسدل الستار بعد نهاية الأسبوع الأول على وفاة النجمة دلال عبد العزيز التي آلمت محبيها بصورة كبيرة بعدما كانت واحدة من أهم النجمات بمسيرة فنية هائلة ما بين السينما والدراما والمسرح لتلتحق بزوجها سمير غانم بعد 80 يوما من رحيله.

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية خلال الأسبوع الأول من أغسطس.

مرض بيومى فؤاد

البداية من الفنان بيومى فؤاد الذى أعلن في الـ 3 من أغسطس عن تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده بدولة الامارات، أفقدته الوعى لمدة 24 ساعة، موضحاً عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام" وقتها قائلاً:"أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصيبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 24 ساعة".



بيومى فؤاد

وأضاف فؤاد:"مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية والصحة) لدرجة اني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم ومع تأكدهم أنها مش كورونا.. ملحوظة في ناس من الي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا اني ضيفهم شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة”، قبل أن تتخذ حالته الصحية مساراً آخر وتتحسن بصورة كبيرة وفقاً لما أكده فيما بعد.

احمد فتحى وكورونا

بعد ذلك يأتي الفنان أحمد فتحى الذى أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، في بداية أغسطس قبل اعلان تعافيه من الفيروس أمس، وتأكيده على تحسن حالته الصحية بعدما أصيب بكورونا في وقت سابق.



احمد فتحى

مها أحمد

ثم تأتى الفنانة مها احمد، والذى أكد زوجها الفنان مجدى كامل عن إصابتها بصورة مفاجأة بمغص كلوى وتضخم فى القولون، ومن ثم تم نقلها إلى المستشفى على الفور، وبعد الإطمئنان على صحتها خرجت من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم.



مها احمد

وفاة دلال عبد العزيز

ثم أتت نهاية الأسبوع الأول من أغسطس مع وفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، لتقطع كل الآمال التي تعلقت بإمكانية عودتها من جديد إلى حياتها قبل مرضها، لترحل عن عالمنا مخلفة حزن كبير لكل محبيها.



دلال عبد العزيز

وفاة والد هيثم نبيل

لم تقتصر الأمور عند هذا الحد وإنما أعلن المطرب والملحن هيثم نبيل عن وفاة والده في اليوم التالى لوفاة دلال عبد العزيز، ليعيش الوسط الفني 5 أحداث صعبة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر