دنيا بطمة بالهوت شورت مرة جديدة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 11:45 صباحاً - عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة لاثارة الجدل مرة جديدة بعد مشاركتها صورة جديدة لها عبر احد مواقع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أطلت فيها بإطلالة جريئة بالهوت شورت.
وظهرت دنيا بطمة في الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، وهي ترتدي “هوت شورت” جينز قصير مع توب بيضاء قصيرة تكشف عن جزء من بطنها، وانتعلت صندلاً صيفياً باللون الأخضر.
ورغم أن هذه الإطلالة ليست الأولى المثيرة للجدل لدنيا بطمة، إلا أنها تعرّضت للكثير من الانتقادات القاسية ما دفع دنيا بطمة لإلغاء خاصية التعليق لحماية نفسها من التعليقات القاسية والانتقادات الجارحة التي تطاولها بسبب إطلالاتها الصيفية الجريئة والتغيّر الكبير في شكلها بسبب عمليات التجميل.
وكانت دنيا بطمة قد أثارت الجدل بظهورها صورة ظهرت فيها بالمايوه على المسبح. وما أثار حيرة الجمهور كثيراً هو شكل جسمها الذي بدا غريبا بالنسبة للمتابعين، اذ ان انحناءات جسمها مبالغ فيها، وكأن أردافها مصطنعة وليست حقيقية.
ولجأت دنيا لإرتداء مايوه قطعة واحدة باللون الأخضر ووضعت على شعرها إيشارباً من قماش الساتان.
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