إياد نصار يكشف لـ"الخليج 365" ملامح دوره في فيلم "موسى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان الأردني إياد نصار، سعادته بالمشاركة في فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي.

وقال إياد نصار لـ"الخليج 365": "فيلم موسى تجربة جديدة، وجريئة، لا نقدم مجرد روبوت في العمل، ولكن نقدم قصة تناسب هذا العصر، وتخاطب الجيل الجديد بطريقة سهلة، ولغة سينمائية مختلفة".

وعن ملامح شخصيته في العمل قال: "لا أقدم الشر المطلق في هذا الفيلم، ولكن أنا إنسان باحث عن مصلحته، وأحاول الوقوف ضد حلم وطموح كريم محمود عبدالعزيز، دائما في المجال العلمي تجد حالة من التنافس والغيرة، وشخص طيب ومجتهد، وآخر لا يمتلك الطموح ويحاول عرقلة زميله المتميز".





وعن كواليس العمل مع كريم محمود عبدالعزيز قال: "كريم يعيد اكتشاف نفسه في فيلم موسى، وهو فنان لديه طاقة رائعة، وسعدت بالعمل معه في هذه التجربة، وأتوقع أن تكون بمثابة نقلة نوعية في مسيرته الفنية".

يذكر أن العرض التجاري لفيلم موسى، انطلق الثلاثاء 10 أغسطس الجاري، ويشارك في بطولته بجوار كريم محمود عبدالعزيز، وسارة الشيمي، وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج وتأليف بيتر ميمي.