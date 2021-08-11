استدعاء قضائي للغنوشي للتحقيق معه في قضية اغتيال شكري بلعيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر قضائية تونسية أن قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب أرسل استدعاء لرئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، للتحقيق معه في اغتيال شكري بلعيد.

وقالت المصادر المطلعة لـ"الخليج 365" -مفضلة عدم الكشف عن هويتها- إن طلب التحقيق مع الغنوشي جاء بعد شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تتهم فيها زعيم إخوان تونس بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي وجدت في فترة حكم الجماعة.

ولم يُعرف حتى اللحظة ما إذا كان الغنوشي قد امتثل للاستدعاء أم لا، كما لم يصدر أي بيان رسمي عن مكتب قاضي التحقيق في هذا الأمر.

وكانت هيئة الدفاع قد فضحت، خلال مؤتمرات صحفية سابقة، وجود جهاز سري لحركة النهضة، أحكمت عبره سيطرتها على الدولة وأجهزتها طيلة السنوات الماضية.

وبعد قرارات الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي، يطالب نشطاء، الرئيس التونسي قيس سعيد بالذهاب إلى الخطوة الثانية، وهي فتح الملفات التي تدين حركة النهضة وتثبت تورطها في الفساد، وفضح أخطبوط الجهاز القضائي الذي تستر على ملف الإرهاب.