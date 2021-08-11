شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين فى مرمى نيران الذكريات بعد رحيل دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة ميرفت أمين، فترة من أصعب أيام حياتها بعد رحيل صديقه عمرها النجمة دلال عبد العزيز و من قبلها الراحلة رجاء الجداوى، كما اقلقت نجلتها منة الجمهور عليها بعد البوست التي نشرته عن حالة والدتها وأنها محطمة نفسيا، وسوف تعيش ميرفت أمين بمرور الأيام على ذكرياتها والمواقف التي جمعتها مع صديقاتها الراحلتان دلال ورجاء التي ستظل محفورة في قلبها وعقلها للأبد.



ميرفت و دلال و رجاء ميرفت و دلال و رجاء

وكان مثلث الحب والصداقة، لا يفترقا ولا يتركا بعضهم البعض في جميع المواقف والمناسبات الحزينة والسعيدة، دائما سويا في كل خطوة يخطوها، صداقة تحدث عنها الجميع وتعد واحدة من أطول وأعمق الصداقات في الوسط الفنى التي دامت لسنوات طويلة بين الثلاثى دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى وميرفت أمين حيث كانت علاقة فريدة من نوعها وظلت صداقتهما مترابطة وصامدة مع الأيام.

وكان الثلاثى دلال و ميرفت ورجاء يذهبن سويا في جميع المناسبات ويزرن الفنانين ويقفن إلى جانبهم فى السراء والضراء معا ولم يتركوا عزاء إلا وكانوا فى مقدمة صفوف المعزيين، للدرجة التى كان يطلق الراحل سمير غانم على زوجته لقب عزاء عبد العزيز وعلى الراحلة رجاء الجداوي لقب عزاء الجداوى وثلاثتهم ميرفت أمين من كثرة حضورهم العزاءات.

وكان مثلث الصداقة لا يفترق أبدا ولكن فى 2020، فقد المثلث ضلع من أضلاعه برحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا، ليدخل الحزن قلب صديقاتها دلال و ميرفت بعد رحيلها، وقالت دلال وقتها "لحظة صعبة كنا متعودين نعزي مع بعض أول مرة نعزي في التالتة بتاعتنا إحساس فظيع"، وبمرور سنة واحدة وفى 2021 يفقد مثلث الصداقة ضلع أخر وترحل النجمة دلال عبد العزيز متأثرة بتوابع فيروس كورونا، لتتلقى النجمة ميرفت أمين صدمة كبيرة بعد رحيل صديقات العمر .