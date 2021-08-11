شكرا لقرائتكم خبر عن تأخرت أم كلثوم على موعد حفلها فتفجرت موهبة نجاة أمام جمهور كوكب الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في يوم ميلاد الفنانة الكبيرة نجاة، قالت قيثارة الغناء، في لقاء نادر عام 1977، إنها كانت ضمن مجموعة من أطفال المدرسة، يشاركون في حفل غنائي خيري تحيه السيدة أم كلثوم، ولكنها تأخرت قليلا عن موعد الحفلة وكان علي المنظمين أن يقدموا فقرة لتسلية الجمهور لحين وصول كوكب الشرق.

وأضافت نجاة أن أحد المدرسين وقع اختياره عليها لتقدم أغنية لأنها كانت معروفة بتقديمها الأغنيات الطويلة والتقليد، وبالفعل صعدت علي المسرح ووقفت علي كرسي حتي يراها الجمهور، وقدمت أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "سلوا قلبي" وهي في السادسة من العمر، وقالت نجاة إنها كانت مرعوبة وقتها بسبب تحية الجمهور لها وفكرت في الهروب لكنها شعرت أن تصفيق الجمهور هو حب لها وبالتالي تفهمت الوضع وتفجرت موهبتها أمام جمهور أم كلثوم.

بدأت نجاة الغناء فى التجمعات العائلية فى سن 5 سنوات، وقدمت أول فيلم لها بعنوان "هدية" عام 1947 في سن الثامنة، وكتب عنها " فكرى أباظة " الكاتب الصحفى في بداية ظهورها "إنها الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية حتى يشتد عودها، وفى حاجة إلى عناية حتى تكبر وهى محافظة لموهبتها ، مبقية على نضارتها".

قدمت نجاة الصغيرة 13 فيلما وعدد مهول من الأغانى، وشكلت فريق استشارى خاص بها يضم محمد التابعي، مأمون الشناوي ، كامل الشناوي ، وفكري أباظة، و كونت نجاة بذلك هيئة مستشارين من أصدقاء ينصحونها، وينيرون الطريق أمام هذه الموهبة العبقرية، حتى اختفت عن الوسط الفنى منذ عام 2002.

تزوجت نجاة فى سنة 1955 وهى فى عمر 17 عاما من كمال منسى، وهو أحد أصدقاء شقيقها، والذى ساعدها على النجاح فى تلك المرحلة، إذ كان معجبا بصوتها بشدة، وأحضر لها كبار المؤلفين والملحنين الذين قدموها بشكل مميز، ثم انفصلا بعد زواج دام 4 سنوات وأنجبت منه طفلها الوحيد "وليد"، ثم تزوجت من المخرج حسام الدين مصطفى، الذى أخرج لها فيلم شاطئ المرح مع يوسف فخرالدين فى سنة 1967، ولكن هذه الزيجة لم تستمر لفترة طويلة.