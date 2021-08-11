محمد عساف: "قلبي مع الجزائر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تضامن الفنان الفلسطيني محمد عساف، مع الشعب الجزائري، بعد حرائق الغابات التي نشبت بعدد من الأماكن هناك.

وكتب عياف عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "قلبي مع الجزائر.. أسأل الله السلامة والنجاة للجزائر العزيزة، ولكل بلادنا الغالية".

وكالة الأنباء الجزائرية أكدت أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب ثلاثة مساء الاثنين في حرائق غابات بمناطق جبلية شرقيالجزائر العاصمة.

وقالت الوكالة إن فرق الإطفاء وطائرات الهليكوبتر لا تزال تحاول احتواء عدة حرائق تهدد السكان في ولاية تيزي وزو التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة.