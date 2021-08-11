ما هو البند الخاص في عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ؟!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - أغلق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صفحة تاريخه الحافل بالإنجازات مع نادي برشلونة الإسباني بعد 20 عاما قضاها مع النادي الكتالوني.

ووصل ميسي بصحبة زوجته أنتونيلا روكوزو ، مساء الثلاثاء إلى مطار لو بورجيه في باريس، لتوقيع الرسمي للنادي الفرنسي باريس سان جيرمان في صفقة كروية انتقالية مجانية

وقال سان جيرمان في بيان له، إن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما وقع عقدا لمدة عامين مع خيار لتمديد العقد لموسم ثالث، لكن بعض تفاصيل العقد ظلت سرية مثل الأجر، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

وفي حين لم يكشف عن تفاصيل الراتب، قال أحد الأشخاص على دراية بالمفاوضات للوكالة، قبل توقيع العقد مباشرة، إن ميسي سيحصل على نحو 35 مليون يورو (أي ما يعادل 41 مليون دولار) كصافي أجر سنوي.

وفقًا لموقع “le 10 sport” الفرنسي، وقناة “Tyc” الأرجنتينية، يتضمن عقد ميسي بندًا خاصا بمنتخب بلاده الأرجنتين.

وفقًا للمعلومات الواردة، فإن أحد بنود العقد تنص على أن مباريات ميسي مع منتخب الأرجنتين (سواء كانت رسمية أو ودية) ستكون لها الأولوية على المباريات مع باريس سان جيرمان.

هذا يدل على أن ميسي ليس لديه أي خطط لإنهاء مسيرته الدولية على الإطلاق بعد نجاحه الأخير في كوبا أمريكا وتتويجه باللقب، خاصة مع اقتراب كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

وكان قائد برشلونة السابق أعلن رحيله عن البلوغرانا بسبب فشل إدارة خوان لابورتا في تسجيل عقد اللاعب في الاتحاد الإسباني لأسباب اقتصادية.

ووافق باريس سان جيرمان، على منح خورخي ميسي والد اللاعب ووكيله هدية قيمتها 15 مليون يورو مقابل انضمام اللاعب للنادي في صفقة انتقال مجانية.

ووعد النادي الباريسي ميسي كذلك بتوفير «فيلا» للاعب بالقرب من منزل صديقه البرازيلي نيمار بجانب تسهيل عملية نقل أبناء اللاعب الأرجنتيني لمدارس جديدة في العاصمة الفرنسية.

وعرض باريس سان جيرمان القميص رقم 30 على ميسي، القميص الذي شهد بداية اللاعب مع ناديه السابق برشلونة لا سيما أن ميسي رفض ارتداء القميص رقم 10 الذي يرتديه نيمار في الوقت الحالي.

وعلق ميسي قائلا: “أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان، كل شيء في النادي يطابق طموحاتي الكروية، وأعرف مدى موهبة الفريق والجهاز الفني هنا، أنا مصمم على المساعدة في بناء شيء مميز للنادي والمشجعين، وأتطلع قدما للدخول إلى أرض الملعب في بارك دي برينس “.

من جانبه قال رئيس النادي ناصر الخليفي: “يسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان، نحن فخورون بالترحيب به وعائلته في باريس. أعلى مستوى والفوز بالألقاب، وطموحنا كنادي بطبيعة الحال هو أن نفعل الشيء نفسه”.

وتجمعت حشود من مشجعي النادي الباريسي في مطار لو بورجيه للترحيب بميسي، الذي حضر مرتديا قميصا عليه شعار “Ici c’est Paris”أو “هذه باريس”. هذه الكلمات هي هتاف مألوف للمشجعين في ملعب “حديقة الأمراء”، والذي سيشهد تقديم ميسي لهم قبل انطلاق مباراة ليلة السبت ضد ستراسبورج.

عند وصوله، اضطرت الشرطة إلى دفع المعجبين لمنع سقوط الحواجز المعدنية في المطار حيث اندفع المشجعون إلى الأمام للحصول على رؤية أفضل، ثم تحرك داخل باريس برفقة حراسة من الشرطة تضمنت ضباط على دراجات نارية ويرتدون ملابس سوداء.