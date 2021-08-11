ياسمين عبد العزيز تطير إلى جنيف لاستكمال علاجها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - منذ 54 دقيقة

في آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، غادرت النجمة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، مطار القاهرة الدولي الى مدينة جنيف في سويسرا، وذلك لاستكمال رحلة علاجها من الآثار الجانبية للعملية الجراحية التي أجرتها قبل شهر في مصر.

ونشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ( انستغرام)، صورة لياسمين، داعيا له بالشفاء وكفاية شر الناس، قائلاً : “ربنا يتمم شفاكي على خير حبيبتى ويكفيكي شر الناس”.

وتستكمل ياسمين، رحلة علاجها فى سويسرا بعد أن غادرت مطار القاهرة فى طائرة مجهزة طبيًا في طريقها إلى مدينة جنيف للعلاج.

كما وتواصل النجمة ياسمين طريقها للشفاء والتعافي من أزمتها الصحية التي امتدت لشهر كامل، والتي يرجع سببها إلى إجرائها عملية (تكيس المبايض) وتعرضها لبعض الآثار الجانبية للجراحة.

وصرح زوجها الفنان أحمد العوضي بخروجها من المستشفى وتحسن حالتها الصحية، كما أكد أنها ستستكمل علاجها داخل منزلها تحت ملاحظة الأطباء، وهو الخبر الذى أسعد وطمأن قلوب جمهورها بعد فترة قلق طويلة عليها.