نيللي كريم تنشر صورا برفقة خطيبها قبل حفل زفافها بساعات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - منذ 59 دقيقة

نشرت الفنانة المصرية نيلي كريم برفقة خطيبها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، في الساحل الشمالي، وذلك قبل حفل زفافهم المقرر اليوم الاربعاء، 11 أغسطس/آب، بساعات.



وظهرت كريم في الصور التي تجمعها بخطيبها، وهي ترتدي فستان بسيط ونظارة شمس بينما يرتدي خطيبها ملابس كاجوال، وصورا اخرى مع أصدقائها.

والجدير بالذكر ان الفنانة نيلي كريم، قررت تأجيل حفل زفافها لمدة 3 أيام، وذلك حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي توفيت صباح يوم السبت الماضي عن عمر يناهز (61عاماً)، والتي حرص عدد كبير من نجوم الفن حضور العزاء والوقوف بجانب دنيا وايمي سمير غانم في حزنهم.

