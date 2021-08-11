وجبات بيتزا في طريقها للفضاء.. ما القصة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سيكون رواد الفضاء في المحطة الدولية للفضاء، على موعد مع مفاجئة مميزة، تتضمن وجبات من البيتزا.

وتضمنت الشحنة الجديدة التي أطلقتها شركة “نورثروب غرومان” الأميركية إلى الفضاء قطع بيتزا لرواد الفضاء السبعة المتواجدين في محطة الفضاء الدولية.

وانطلقت سفينة الفضاء “سيغناس” التابعة لشركة تكنولوجيا الطيران والدفاع الأميركية من الساحل الشرقي لولاية فيرجينيا، الثلاثاء، على أن تصل للمحطة يوم الخميس.

وتشمل الشحنة الـ16 التي تخصصها الشركة لوكالة “ناسا” حوالي 3700 كغم من التفاح الطازج والطماطم والكيوي، ومجموعة من البيتزا والجبن للرواد السابعة، وهم ثلاثة أميركيين وروسيان وفرنسي وياباني.

وقام صاروخ “أنتاريس” التابع للشركة برفع الحمولة، التي تعتبر “الأكبر” حتى الآن، من منشأة والوبس للطيران التابعة لـ”ناسا”.

وتم إطلاق اسم “أونيزوكا” على الكبسولة، تيمنا باسم أول رائد فضاء أميركي من أصول آسيوية، الذي قضى في كارثة إطلاق مكوك الفضاء “تشالنجر” عام 1986.

ومن المقرر أن تقوم شركة “سبيس أكس” المملوكة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بإرسال شحنة أخرى في إطار تعاقدها مع “ناسا” في غضون أسابيع قليلة.

وكانت “نورثروب غرومان” قد أعلنت، الشهر الماضي، فوزها بعقد مع “ناسا” بقيمة 935 مليون دولار لإقامة مساكن للموقع الذي تعتزم وكالة الفضاء الأميركية بناءه في مدار القمر.