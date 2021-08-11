ممثلة مكسيكية تقترب من جينيس.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

بمنشور على تطبيق "أنستقرام" أعلنت الممثلة المكسيكية لين ماي، أنها حامل في عمر الـ68.



واختارت النجمة المكسيكية موقع تبادل الصور والفيديوهات"أنستقرام" لإعلان خبر حملها من شريك حياتها، ماركوس دي 1 البالغ من العمر 29 عاماً، وفقاً لمجلة "newsweek" الأمريكية.

وبسلسة من الصور مع الموسيقي ماركوس دي 1 في مناسبات مختلفة، شاركت متابعيها البالغ عددهم 163 ألفاً، الخبر السعيد، معلقة عليها باللغة الإسبانية: "يسعدني جداً أن أعلن أنني حامل في الشهر الثالث وماركوس دي 1 سعيد للغاية أنه سيكون أباً".

وعلى الجانب الآخر، انتقل ماركوس دي 1 إلى حسابه الخاص على "أنستقرام" بعد ساعات لمشاركة صورة له مع حبيبته وأم طفله المستقبلي، لين ماي، مع هاشتاج "# 2019"، الذي يُعتقد أنه العام الذي بدأ فيه الاثنان علاقتهما العاطفية.

ووفقاً لموقع ماركوس دي 1 على الإنترنت، فهو موسيقي وعارض أزياء مقيم في لوس أنجلوس ورائد أعمال ناجح في صناعة التجميل.

يذكر أنه في حالة وصول حمل ماي بأمان إلى فترة الحمل الكاملة، فستحطم رقم موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر امرأة معمرة أنجبت.

ففي 29 ديسمبر 2006، حصلت ماريا ديل كارمن بوسادا لارا على اللقب عندما أنجبت ولدين توأمين، كريستيان وباو، بعملية قيصرية في مدينة برشلونة بإسبانيا، عندما كانت تبلغ من العمر 66 عاماً و358 يوماً.

حملت بوسادا لارا، التي توفيت عام 2009، في أطفالها من خلال علاج أطفال الأنابيب في الولايات المتحدة، بعد أن قالت إنها تبلغ من العمر 55 عاماً، وكانت قد رُفضت سابقاً لتلقي العلاج في إسبانيا.