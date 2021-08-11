نداء شرارة تعلن تفاصيل حفلاتها الغنائية في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت المغنية الأردنية، نداء شرارة، جمهورها بالكشف عن رحلتها الفنية التي تبدأها في مصر خلال الفترة المقبلة، معلنة من خلال منشور لها عبر حسابها في “إنستغرام”، تفاصيل تلك الحفلات.

وقالت شرارة: “حبايبي في مصر إن شاء الله رح أكون معاكم قريباً”، موضحة أنها ستحيي حفلاً، بتاريخ 24 أغسطس الجاري، في “قلعة صلاح الدين الأيوبي”، ضمن مهرجان القلعة الغنائي.

وأضافت شرارة أنها ستحيي حفلاً غنائياً ثانياً في 26 أغسطس الجاري بدار الأوبرا المصرية (أوبرا سيد درويش) في الإسكندرية، مختتمة: “بانتظاركم جميعاً.. كلي شوق وحب للقائكم”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور شرارة، إذ أكد معظمهم أنهم سيكونون على الموعد، فيما دوَّن المطرب علي الألفي، تعليقاً قال فيه: “تنورينا يا أجدع وأنضف خلق الله”، لترد عليه نداء، قائلة: “يسعد عيونك يارب.. واحشني”.

ومؤخراً، عبرت الأردنية نداء شرارة عن انزعاجها من تعليق دونه أحد المتابعين، ورفضت الكشف عن هويته احتراماً له، رغم أنه لا يستحق ذلك وفق قولها، حيث وصفها بأنها ستصبح “معنسة”، وهو لقب يطلقه البعض على الفتاة التي تتأخر في الزواج.

وشاركت شرارة منشوراً، عبر حسابها في “إنستغرام”، كانت قد دونته عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، اقتبست فيه كلمات من أغنية “لسه في الأيام أمل”، ليرد عليها متابع بقوله: “لا تستني شكلك راح تعنسي”.

وأحدث ذلك المصطلح رداً حاسماً من نداء شرارة على من يؤمنون به، معلنة دعمها للمرأة التي تتأخر في الزواج، مبينة أن الزواج المبكر، وعدم الخبرة، سببان في زيادة معدل الطلاق، ولفتت إلى أنها على استعداد أن تعيش طوال حياتها غير متزوجة، حال عدم وجود الشخص الذي لا يناسبها.