فيديو – أمل بوشوشة تحتفل بذكرى زواجها في أجواء مميّزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة هي وزوجها اللبناني وليد عواضة ذكرى زواجهما، فأقاما حفلاً مميًزاً في المنزل، حضره عدد من أصدقائهما المقربين في لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المقاطع العفوية للحفل المميّز الذي بدت فيه أمل بكامل أناقتها بفستان أبيض صيفي، وقد تم تجهيز قالب حلوى من طبقات عدة وبتصميم جميل.

ورقص الثنائي بين أصدقائهما في الحفل المنزلي الذي أحياه الفنان كريم نور وبحضور “دي جي”، وكانت الأجواء شبابية ممتعة، استعاد من خلالها الزوجان ذكريات حفل زفافهما قبل سنوات.

وكانت أمل بوشوشة قد أكدت في حوار صحافي أنها تعيش حياة عادية وتجيد الطهو وتشتري حاجيات منزلها بنفسها، لافتةً إلى أن طفلتها الوحيدة “ليا” تحب الغناء والرقص وتشبهها في الشخصية والطباع.