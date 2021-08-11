سمية الخشاب تُعلم فيفي عبده كيفية مغازلة الرجال!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها بصورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت سمية في الصورة بصحبة الفنانة فيفي عبده، وعلقت قائلة: “أقوم بتعليم أفضل أصدقائي كيفية مغازلة الرجال”.

وكانت الفنانة المصرية قد وجهت رسالة لمن يبررون التحرش بأن ملابس الفتيات هي السبب، وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “أي حد بيحط مبرر للتحرش أنه اللبس السبب، عايزاك يا جميل أنت وهو تلبسوا مايوه شرعي وأنتوا نازلين البحر في الساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم”.

يذكر أن الخشاب طرحت مؤخراً فيديو كليب “أوعدك”، بمشاركة المطرب عمر كمال، واختلف الاثنان بع ذلك حيث اتهم كمال سمية بأنها السبب في عدم تحقيق الئاغنية مشاهدات ضخمة مثل أغنياته السابقة بسبب عدم اهتمامها بالدعاية الكافية لها.