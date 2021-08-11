أطلس المحيط.. أكبر تمثال تحت الماء في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يقع هذا التمثال المذهل لامرأة راكعة في قاع المحيط بخليج ناسو، بالقرب من شواطئ نيو بروفيدنس بجزر الباهاما. تحت اسم أطلس المحيط، وقد تم إنشاؤه عام 2014 من قبل النحات الشهير جيسون ديكير تايلور، وهو نحات بريطاني ومبتكر لأول حديقة للنحت تحت الماء في العالم، والمعروف بتماثيله العديدة تحت الماء، المصنوعة من مواد صديقة للبيئة، حتى لا تؤثر في النظم البيئية البحرية، وتجعل أسطح هذه الأعمال مناسبة لنمو الشعاب المرجانية، والأنواع البحرية الأخرى.

التمثال، الذي يزن 60 طناً، ويبلغ ارتفاعه 5.5 أمتار، يصور امرأة شابة راكعة في قاع المحيط، ويبدو أنها تحمل كل هموم العالم علي ظهرها.

تم تمويل هذا العمل الرائع من قبل مؤسسة التعليم البيئي لشعاب جزر الباهاما، بهدف لفت الانتباه إلى العديد من التهديدات البيئية التي تواجهها البحار، ولتمثيل نوع من الشعاب المرجانية الاصطناعية لتطوير حياة بحرية مزدهرة، على وشك الانهيار حالياً بسبب العديد من التهديدات، بما في ذلك الصيد الجائر وفقدان الموائل وتحمض المحيطات والاحترار العالمي وتلوث المياه. ويرمز هذا العمل إلى المسؤولية الجماعية، التي يجب أن ننقلها إلى الأجيال القادمة لتجنب العواقب الوخيمة على البيئة.

لمحبي الغوص والغطس، سيكون من الرائع الغوص في هذه المياه، والاستمتاع بسحر أطلس المحيط، وجميع التماثيل الصغيرة الأخرى في المنطقة، وهو كنز حقيقي تحت الماء مفيد لكوكب الأرض.