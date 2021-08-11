بعد “الإنس والنمس”.. محمد هنيدي يكشف أعماله المقبلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري محمد هنيدي فيلمه الجديد “الإنس والنمس” قبل أيام، ونشر عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” البرومو الرسمي لفيلمه الجديد، الذي تضمن فقرة غنائية للفنان الشعبي محمد صلاح الشهير بـ”أوكا”، الذي قام بغناء مقطع من أغنيته “مانتاش قد العفاريت”، التي يؤديها ضمن أحداث الفيلم، بالإضافة إلى بعض الرقصات الاستعراضية.

ويشارك هنيدي، في بطولة الفيلم، عدد من النجوم، أبرزهم: منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا إجلال ماهر، سليمان عيد، وشريف دسوقي، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

ويؤدي فيه هنيدي دور موظف بسيط، يعاني المتاعب بسبب مهنة والده، ويعيش في قصة حب مع منة شلبي، التي يبدو أنها من الجن، وتواجه قصة حبهما تحديات طريفة، وتدور أحداث الفيلم التي يفترض أن تكون مرعبة، في إطار كوميدي.

يأتي هذا الفيلم بعد غياب أربع سنوات، بعد آخر أعماله السينمائية وهو فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد”، الذي عُرض عام 2017، وجسد من خلاله شخصية حفيد “عنترة بن شداد”، ودار الفيلم في إطار كوميدي، خلال أحداثه التي تدور في زمن التطور التكنولوجي، وشاركه في البطولة: خالد سرحان، درة، باسم سمرة، وهالة فاخر، وغيرهم، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل.

وكشف “هنيدي” في تصريحات صحفية عن تحضيره لثلاثة أفلام ضخمة جديدة، وهي “الجواهرجي” و”المرعي” و”عقلة الإصبع”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية هو مسلسل “أرض النفاق”، الذي تم عرضه في رمضان 2018، وشاركه في بطولة المسلسل: دلال عبدالعزيز، سامي مغاوري، وهنا شيحة، وغيرهم، وهو من قصة يوسف السباعي، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار أحمد عبدالله.