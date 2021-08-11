أمينة خليل تكشف عن تعرضها للتنمر.. وتعلق: “فكرت أجيب المتنمر من قفاه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية، أمينة خليل، عن تعرضها للتنمر، من خلال مواقف عدة في حياتها، خاصة على مواقع “السوشيال ميديا”.

وقالت، في تصريحات صحفية، إن معظم الناس تعرضوا للتنمر على “السوشيال ميديا”، التي أصبحت مصدراً للتنمر وانتقاد الآخرين بشكل قاسٍ، فالناس عليها عنيفة جداً في حديثها، وتتكلم بطريقة سيئة للغاية، كأنها على قدر كبير من المعرفة والفهم.

وتابعت: “أنا تعرضت كثيراً للتنمر في الحياة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الواقع، لدرجة أنني تناسيت أكثر موقف تعرضت فيه للتنمر، ومازالت حتى الآن أتعرض للتنمر، حتى إنني عندما أتعرض له بكون عايزة أجيب المتنمر من قفاه، أو من زوره”.

واختتمت حديثها: “بسبب كثرة تعرضي للتنمر أصبحت مهتمة بظاهرة التنمر على المستويين الشخصي والعملي، وأتمنى إن الناس تفهم إننا بني آدمين مثل بعض، وليس من حق أحد التدخل في شؤون غيره”.

وحققت أمينة خليل نجاحاً كبيراً في الجزء الأول من مسلسل “ليه لأ”، حين عرضه في أولى بطولاتها المطلقة وقتها، إذ شاركها البطولة هالة صدقي، وشيرين رضا، ومحسن محيي الدين، ومحمد الشرنوبي، وغيرهم.

وظهرت أمينة خليل، في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “خلي بالك من زيزي”، وهو دراما اجتماعية كوميدية، شاركها فيها محمد ممدوح، وعلي قاسم، وسلوى محمد علي، وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.