شاهد.. بدور البراهيم تدافع عن نفسها بعد مقطع الفستان الاحمر المكشوف.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 08:57 صباحاً - دافعت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم عن نفسها بعد تعرضها لانتقادات بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة بعد ارتدائها فستان احمر مكشوف.

وبررت بدور البراهيم نشر الفيديو بالقول “كل الموضوع اني انا منزلة مقاطع لي ونزلت بالغلط بالعام وتداولوها السوشيال ميديا”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/whrumor/status/1425305188970205191?ref_src=twsrc%5Etfw

وتابعت “عليكم بالعافية انا ما احس حتى اني انا اساسا مسوية شيء غلط ولا منزلة مقطع مرة مخل “.

وكانت بدور البراهيم قد اثارت الجدل في الساعات الماضية بعد ان فاجأت متابعيها بإطلالة جريئة حيث ظهرت وهي ترتدي فستان أحمر ضيق ومكشوف من الذراعين والصدر.

وقد اتهم الكثير من المتابعين بدور البراهيم بالتناقض والكذب خاصة بعد ان ظهرت قبل نشرها هذا الفيديو وهي تتحدث عن اطلالتها قائلة أنها لا تستطيع تصوير الفستان حتى لا تصبح تريند في السعودية.