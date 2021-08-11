زينب فياض تخطف الانظار بعد تحولها لنسخة مطابقة من والدتها هيفاء وهبي.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 08:57 صباحاً - تلفت زينب فياض الأنظار بشكل دائم بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدتها الفنانة هيفاء وهبي، إلا أنها هذه المرة أدهشت الجمهور بتحولها إلى نسخة طبق الأصل منها.

فقد اعتمدت زينب فياض في أحدث إطلالتها على الشعر الأحمر ومكياج جعل من الصعب التفريق بينها وبين والدتها خاصة بعد عملية التجميل التي خضعت لها مؤخراً وزادت من التشابه بينهما.

ونشرت زينب فياض مقطع فيديو عبر حسابها على إنستقرام، بإطلالة تحولت فيها إلى نسخة من والدتها وعلقت كاتبة: ” شو رأيكن حبيتو؟ هيدا اللوك كان فكرة ومكياج وابداع صديقتي اللي اصرّت عالشعر الاحمر

”.

ويعد هذا الظهور هو الأول لزينب فياض بعد خضوعها لعملية تجميل الأنف حيث انها خضعت مؤخرا لعملية جراحية لمعالجة انحراف الأنف.

وقد انتقد البعض محاولة زينب فياض التشبه بوالدتها لهذه الدرجة خاصة جمهور الفنانة اللبنانية الشهيرة الذين اكدوا ان لا احد يملك جاذبية هيفاء وهبي.