تيا ديب ابنة نوال الزغبي بصورة رومانسية مع حبيبها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 08:57 صباحاً - نشرت ​تيا ديب​، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة رومانسية جمعتها بحبيبها.

وظهرت تيا، في الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوريز على انستغرام، برفقة حبيبها داخل المصعد بلقطة رومانسية وبلوك كاجوال أثارت إعجاب عدد من متابعيها.

يذكر ان تيا ديب هي الابنة الوحيدة للفنانة نوال الزغبي من زوجها السابق ايلي ديب والذي كانت قد انفصلت عنه عام 2008.

من ناحية أخرى، تصدر خلال الساعات الأخيرة وسم “نوال الزغبي بالخليجي” موقع تويتر بعدما أعلنت النجمة الذهبية نوال الزغبي عن إستعدادها لطرح أغنية خليجية جديدة.

في هذا الإطار، كتبت نوال عبر تويتر : “أغنيتي الخليجية الجديدة عالم تاني، جديدة من كل النواحي، لا أستطيع الإنتظار، أحبها”. كما أطلقت وسم “نوال الزغبي بالخليجي” علماً أنّ الزغبي كانت قد صورت هذا العمل الغنائي مع المخرج اللبناني فادي حداد وهي الأغنية الثانية من ميني ألبوم “عكس الطبيعة”.