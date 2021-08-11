فن ومشاهير

بعد انضمامه لباريس سان جيرمان.. هذا ما قاله ميسي!

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ، لاعب الإسباني السابق إلى نادي باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء، ليعلن انضمامه رسمياً.

وأعلن ميسي في أول تصريحات رسمية نقلها موقع النادي على حسابه في تويتر، أنه متحمس لبدء فصل جديد من مسيرته المهنية في باريس سان جيرمان.

وأضاف أن النادي ورؤيته يطابقان طموحاته الكروية، مشيراً إلى أنه يدرك تماماً حجم المواهب التي يضمها الفريق، وكذلك كفاءة المسؤولين.

كما، أكد أنه يتطلع إلى جانب اللاعبين والمسؤولين لبناء شيء رائع للنادي والمشجعين، مشدداً على أنه لا يطيق الانتظار حتى تلمس قدماه ملعب حديقة الأمراء.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن، مساء أمس الثلاثاء، تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة عامين مع وجود بند يسمح بعام ثالث.

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات، منذ نهاية يونيو الماضي، وأعلن نادي برشلونة مغادرته لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف الاحتفاظ به.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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