حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم قبل رحيلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك صحيفة عربية، ذكرت أن التدهور الذي حدث في حالة الفنانة دلال عبد العزيز قبل رحيلها، كان بسبب علمها بوفاة ورحيل سمير غانم، موضحًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، قائلا: “ده فتي.. زي الفتي اللي كان معمول بعد وفاة سمير غانم على طول، إن صحتها تدهورت وامتنعت عن تناول الطعام حزنًا على وفاة زوجها، ده برضوا فتي”.

وأضاف خلال تقديمه برنامج “مساء دي إم سي، أنه يريد توجيه كل الشكر والتقدير لكلا من السادة المسؤولين من رؤساء وملوك وأمراء في مصر والوطن العربي سواء سابقين أو حاليين بعدما تقدموا بالمواساة والعزاء لأسرة الفنانيين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وقال: “بنشكرهم وبنشكر الناس جدًا”.

وتابع: “الناس متأثرة بشكل كبير جدًا بوفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز، وكأن حد من أسرتهم غالي عليهم فقدوه، بشكر كل الناس على الدعم الكبير اللي كان مؤثر جدًا، حُب الناس على الأرض أو السوشيال ميديا طمنا أنهم في منزلة كبيرة في الجنة، هذا الحب الجارف من ملايين جوه مصر وخارج مصر، يارب يكون رضا من الله عليهم، عشان يعبروا بيها عن المواساة والحب والتقدير لنجمين كبار جدًا ليهم بصمة في كل بيت في مصر وكل الوطن العربي”.

وأضاف أنه كان يأمل من الله أن تمر دلال عبد العزيز من هذه الوعكة الصحية الشديدة للغاية والصعبة جدًا على خير، ولكن قدر الله نفذ، موضحًا أن ما بذلته أسرتها من مجهود كان يكمن في رعايتها طوال الـ24 ساعة.

وكسف إلى أن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز كانت صعبة فوق ما يتخيله أحد، قائلاُ: “أي دواء كانت هتاخده كنا نقراه كلنا ونفهم إيه هو وأعراضه الجانبية إيه، بنحاول نجتهد إنها تتلقى العلاج الصح عشان نمر من هذه الوعكة، ولو بشكل جزئي، بس دي إرادة الله سبحانه وتعالى”.