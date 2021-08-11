بعد تأجيل زفافها.. نيللي كريم تودع العزوبية مع خطيبها على الساحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقامت النجمة نيللي كريم وخطيبها، لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، حفلاً بسيطاً في الساحل الشمالي قبل ساعات من عقد قرانهما المقرر اليوم.

الحفل البسيط الذي أقيم ليلة أمس الثلاثاء، اقتصر على الأصدقاء المقربين لنيللي وهشام، على أن يحضر نجوم الفن والرياضة اليوم في الحفل الكبير الذي أيضا سيكون بعيدا عن أنظر الإعلام.

ونشرت نيللي صوراً تجمعها بخطيبها من هذا الحفل البسيط، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان بسيط ونظارة، بينما يرتدي خطيبها ملابس كاجوال.

وفي خطوة لاقت استحسان الكثيرين، كانت نيللي كريم قد أجَّلت حفل زفافها لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا مساء السبت، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع مع المرض.