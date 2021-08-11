ياسمين عبد العزيز تسافر إلى سويسرا لاستكمال علاجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد العوضي أن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز غادرت بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف في سويسرا لاستكمال علاجها عقب خضوعها لعملية دقيقة.

وطلب العوضي من جمهورها ومحبيها الدعاء لها وأن تستكمل علاجها على خير قائلاًفي تصريحات صحافية:” أرجو من الناس الدعاء لها وأن تكمل علاجها علي خير.”

وكشفت تقاير صحافية أن ياسمين عبد العزيز غادرت مطار القاهرة الدولي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن ياسمين عبد العزيز وصلت بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة وجرى السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 حيث تقف طائرة الإسعاف الخاصة.

وتوجهت عبد العزيز إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات مضاعفات جراحة أجرتها في 11 يوليو الماضي.

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن عن استقرار الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز وخروجها من المستشفى مؤخراً.