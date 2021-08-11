خليل التميمي يظهر بفيديوهات جديدة مع ابنتيه النور وفجر.. فهل قصد اغاظة طليقته الهام الفضالة؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 06:50 صباحاً - يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع فيديو للصحفي الكويتي خليل التميمي، طليق الفنانة الكويتية الهام الفضالة وذلك منذ اعلان الاخيرة انفصالها عنه وزواجها من الفنان شهاب جوهر.

وفي احدث هذه الفيديوهات ظهر خليل التميمي هو يخير ابنتيه النور وفحر بين وجهات السفر المقبلة حيث اختارت إحداهن السفر إلى دبي للسياحة.

وأثار المقطع جدلا كبيرا، حيث أكد المتابعون أن ابنتا الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، تعيشان الآن مع والدهما على الرغم من تصريحاتها بأنها تطلقت من أجلهن.

وظهر التميمي في المقطع وهو يقول لابنته:” وين تبي تروحين ؟ لتجيبه دبي”، ثم يسألها عن السبب فتقول له “وناسه هناك”، ثم يخيرها عن عدة وجهات مثل لندن وباريس وتركيا لكنها أصرت على دبي.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المقطع، معلقين على سبب تصوير التميمي لمثل هذا المقطع، مؤكدين أنه أمر لا يستحق التصوير، إلا أن آخرين رجحوا أن يكون قد صوره بقصد إغاظة طليقته إلهام الفضالة بعد زواجها وتركها لابنتيها وهما “الفجر والنور”.