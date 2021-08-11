إنستغرام تسحب الإعلان الترويجي لفيلم بينيلوبي كروز الجديد

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مدريد: سُحب الإعلان الترويجي لفيلم بينيلوبي كروز الجديد "مادريس باراليلاس" من إخراج بيدرو ألمودوفار مؤقتاً من إنستغرام لإنتهاكها شروط الإستخدام بإظهارها قطرة حليب تقطر من حلمة ثدي، ما أثار جدلاً ساخناً.

ويظهر الملصق حلمة بالأبيض والأسود تتدلّى منها قطرة حليب داخل عين على خلفية حمراء، في مشهد يوحي بعين تبكي.

وندّد مصمّم هذا العمل الإسباني خافيير خايين بقرار "إنستغرام"، ناشراً لقطة من الشاشة تبيّن مسوّغات الشبكة لسحب هذه الصورة التي لا تحترم قواعد الاستخدام، بحسب تعبيرها.

وكتب الفنان على حسابه "كما كان متوقّعاً، سحبت إنستغرام الملصق... وأنا أعيد نشره على الإنترنت. شكراً لمشاركته".

وأثارت القضية ردود فعل في وسائل الإعلام الإسبانية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وغالبا ما تُنتقد "إنستغرام" التابعة لـ "فيسبوك" على التطبيق الصارم لسياستها الخاصة بالعري ومكافحة استغلال الأطفال في مواد إباحية.

ومن المرتقب أن يبدأ عرض "مادريس باراليلاس" إلى الصالات الإسبانية في العاشر من سبتمبر. وقد اختير هذا الفيلم لافتتاح الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان البندقية الذي يقام بين الأول من سبتمبر والحادي عشر منه.