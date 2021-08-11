"الشيفرة" تحدي حل الألغاز بمشاركة أشهر النجوم

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دبي: تستعد شبكة OSN لعرض برنامج "الشيفرة"، أحدث إنتاجاتها الأصلية، على تطبيق OSN Streaming في 5 سبتمبر المقبل.

حيث يستضيف البرنامج ثنائيات من أبرز مشاهير النجوم الذين يتنافسون للخروج من غرف تحفل بالمغامرات ومحاولتهم فك شيفرة الأدلة وحل الألغاز والتعاون فيما بينهم وتأسيس تحالفات والتسابق لمحاولة الخروج قبل انتهاء الوقت المحدد.

وسيتم خلال البرنامج، المؤلف من ست حلقات ويشارك فيه 24 نجماً من المشاهير، تحديد مهام الخروج من غرف الألغاز لكل ثنائي من النجوم، الذين سيواجهون تحديات استثنائية، وهو ما سيضعهم أمام اختبار حقيقي لشجاعتهم وحسن تخطيطهم ومهاراتهم الإبداعية.

ومن بين النجوم المشاركين في البرنامج محمد عساف، جويل ماردينيان، شذى حسون، وسام بريدي، ريم السعيدي، وسام حنا، مهيرة عبدالعزيز، سعود الكعبي، زويا صقر، ليلى بن خليفة، لجين عمران، ميساء مغربي، يعقوب شاهين، داليدا خليل، خالد منصور، ندى الشيباني، أيمن قيسوني، نسرين زريق، ألين وطفا، ألين سليمان، هيفاء بسيسو، هالة عبدالله، ومرام زبيدة، أمينة مغربي، وهلا عبدالله.

وفي هذا الموسم، يستعد المتنافسون للهروب من مستشفى أو منزل مسكون أو حديقة حيوان مخيفة أو منتجع منكوب. وهذه الإعدادات، بالإضافة إلى قائمة المشاركين الجديدة كلياً، هي، في الواقع، ما تجعل من كل حلقة تجربة استثنائية بالفعل.

ويتولى تقديم برنامج الشيفرة نجم مواقع التواصل الاجتماعي شريف فايد ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية محمد قيس، إلى جانب نانسي إسكندر.

وتستعد إنتاجات OSN الأصلية أيضاً لكشف النقاب عن تفاصيل إنتاج كوميدي جديد آخر بعنوان "الوضع مستقر" No Activity والذي سيبث قريباً.

