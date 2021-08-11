شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم A Quiet Place Part II يحقق 295 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم A Quiet Place Part II إلى 295 مليونًا و 30 ألف دولار، منذ عرضه بدور العرض فى 28 مايو الماضى،وحقق العمل أيضًا 48 مليونًا و385 فى العرض الافتتاحى للفيلم بـ3726 دار عرض حول العالم، فيلم A Quiet Place Part II من إنتاج Paramount Pictures.

وانقسمت الإيرادات بين 159 مليونًا و 430 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 135 مليونًا و 600 الف دولار فى دور العرض حول العالم.

وكانت قد تمت إعادة جدولة فيلم A Quiet Place Part II عدة مرات، حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضي، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع أنحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 أبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر2021، والعودة أخيرا إلي مايو المقبل.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذى يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذى دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.