محمد الفلاح - ياسمين عبدالعزيز تغادر مصر بطائرة إسعاف لاستكمال علاجها في سويسرا

الأربعاء 11 أغسطس 2021

غادرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، إلى سويسرا بطائرة خاصة لاستكمال رحلة علاجها بالخارج، في قرار مفاجئ اتخذته أسرة الفنانة المصرية بعد أيام من مغاردتها المستشفى.



وذكرت سلطات مطار القاهرة الدولي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن ياسمين عبدالعزيز وصلت المطار، أمس الثلاثاء، متوجهة إلى العاصمة السويسرية ”جنيف“ عبر طائرة إسعاف مجهزة، وذلك لاستكمال رحلة علاجها في أحد المستشفيات هناك.

وكشفت سلطات المطار أن ياسمين عبدالعزيز وصلت المطار بسيارة إسعاف مجهزة من قبل أحد المستشفيات الخاصة، ودخلت السيارة عبر بوابة صالة 4 في المطار، وانتقلت منها إلى طائرة الإسعاف الخاصة تحت إشراف إسعاف المطار.

وودع ”ياسمين“ عدد من العاملين في صالة 4 بالمطار، المخصصة للطائرات الخاصة، وكبار رجال الأعمال، حيث غادرت البلاد وسط أمنيات بعودتها سالمة.

ويأتي سفر الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد 4 أيام فقط من مغادرتها أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، حيث استقرت حالتها بعض الشيء، من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

وكانت ”ياسمين“ قد غادرت المستشفى، في ساعة متأخرة من الخميس الماضي، عقب استقرار وضعها الصحي.

وكشف مصدر طبي، أن أسرة ”ياسمين“ هي من طلبت مغادرتها المستشفى، وهو ما توافق مع حالتها الصحية نسبيًا، حيث خرجت من المستشفى بشروط وضعها الفريق الطبي.

وقال المصدر الطبي، إن الفريق الطبي طالب أسرة ”ياسمين“ بالالتزام الكامل باستكمال علاجها في المنزل دون تقصير، على أن يزورها طبيب خاص من المستشفى على دراية بحالتها يومًا بعد يوم لمدة 10 أيام.

وأضاف المصدر، أن ”ياسمين“ تتحدث مع من حولها بشكل طبيعي، لكن دون جهد أو المشاركة في أي نقاشات، لافتًا إلى أن الفريق الطبي حذّر الأسرة من الأجواء النفسية حولها بأن تتهيأ كي لا تتراجع حالتها الصحية.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز غادرت العناية المركزة، في 21 يوليو/تموز الماضي، حيث كتب شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، في منشور عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“: ”الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل إللي بيحبوها.. بس مفيش زيارات“.

وكانت نقابة الأطباء المصرية، قد علقت على لسان عضو مجلسها إبراهيم الزيات، في تصريحات تلفزيونية على ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن مرض الفنانة، قائلًا إنه ”في حال ثبت الخطأ الطبي سيتم الوقوف على حجم الخطأ، حيث تصل العقوبة إلى شطب الطبيب المتورط نهائيًا من جداول النقابة، والإيقاف عن العمل مدى الحياة حال تم اللجوء للجنة الشكاوى في النقابة“.