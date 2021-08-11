شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال والخشاب وسلام يشاركون في المحاور الفكرية بمهرجان مسرح بلا إنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولي"، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن في الفترة بين 22 إلى 26 أغسطس 2021 الجارى، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و بدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها د. مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، وهيئة تنشيط السياحة بالاسكندرية برئاسة محمد سعد ، وشركة الاتحاد العربي برئاسة محمد الجهادي.

واختارت اللجنة العليا عددا من المحاور الفكرية التى سيتم مناقشتها بمكتبة الإسكندرية بقاعة الندوت في تمام الثانية ظهرا ضمن فعاليات المهرجان، وسيتضمن برنامج الندوات عددا من اللقاءات مع كبار مسرحي ومثقفي مصر ، حيث يبدأ برنامج الندوات والمحاور الفكرية مع المخرج الكبير الأستاذ خالد جلال وندوة بعنوان " مركز الإبداع .. مصنع نجوم المستقبل " وستقام يوم الإثنين 23 أغسطس الحالي ، و ثاني المحاور الفكرية سيكون مع الفنان أحمد تمام وندوة بعنوان " طريق الممثل المسرحي للكاميرا " ، وستقام يوم الثلاثاء 24 أغسطس، وتختتم المحاور الفكرية مع الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام و الدكتور أيمن الخشاب وندوة بعنوان " المؤسسات التعليمية والمسرح العربي " وستقام يوم الأربعاء 25 أغسطس، والدعوة مفتوحة لجميع فناني ومثقفي الإسكندرية.

يذكر أن الدورة الحادية عشرة تحمل اسم الفنان الكبير أ.د. أشرف زكي ، و يقام المهرجان علي مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التي يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة الأستاذ أحمد درويش.