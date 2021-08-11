شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: صحتى تتحسن.. ويرد على شريهان: كلماتك غردت فى شرايينى فرحة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان الكبير صلاح عبد الله، النجمة الكبيرة شريهان، وجمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكدا أنه فى تحسن ملحوظ للغاية.

وقال عبد الله، ردا على تغريدة سابقة للنجمة شريهان، التى ساندته فيها خلال فترة مرضه وتواجده فى المستشفى: "والله لسه شايفها يا شيرى وبطمنك يا عبقرية يا رائعة إنى الحمد لله فى تحسن ملحوظ جداً، وبشكرك وبحبك قوى".

وأضاف عبد الله: "️كلماتك غردت فى شرايينى بفرحة كبيرة، روحى ربنا يحفظكً ويسعدك بقدر ما أسعدتينى".





وكانت النجمة الكبيرة شريهان، حرصت على مؤازرة الفنان القدير صلاح عبد الله بعد إصابته الأخيرة بأزمة قلبية ونقله للمستشفى وإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامة، مؤكدة أنها تثق فى إيمانه وعزيمته للقيام بالسلامة.

وقالت شريهان فى تدوينة عبر حسابها على موقع "تويتر": "سلامة قلبك يا أنقى وأجمل الناس فى قلبى، سلامة قلبك يا مبدع يا غالى يا طيب، أثق فى إيمانك وعزيمتك وإرادتك القوية، من فضلك قوم لنا بسرعة بألف سلامة".

وبق وأكد الفنان صلاح عبد الله، أن مرضه الأخير، كان منحة من الله عز وجل لتكفير بعض الذنوب، قائلا: "ربنا منحنى فرصة لأكفر عن بعض الذنوب.. وهبطل السجاير بعد المحنة التي تعرضت لها".