شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يكفيفى شر الناس.. شقيق ياسمين عبد العزيز يساندها بعد السفر إلى سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساند الفنان وائل عبد العزيز، شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، فى رحلة مرضها والسفر إلى مدينة جنيف فى سويسرا، لاستكمال علاجها من الآثار الجانبية للعملية الجراحية التى أجرتها، داعيا له بالشفاء وكفاية شر الناس.



ياسمين عبد العزيز

ونشر عبد العزيز صورا لشقيقته عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ربنا يتمم شفاكى على خير حبيبتى ويكفيكى شر الناس".





وكانت مصادر لـ"الخليج 365" كشفت مغادرة النجمة ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولى فى تمام الساعة 3 عصرًا، أمس الثلاثاء، فى طريقها إلى مدينة جنيف السويسرية لاستكمال رحلة علاجها هناك، ورافقها حتى باب الطائرة مسعفان، ودخلت من باب 35 صالة 4 بالمطار، مؤكدة أنها كانت فى وعيها وتتحدث مع المحيطين بها.



ياسمين

وتستكمل النجمة ياسمين عبد العزيز، رحلة علاجها فى سويسرا بعد أن غادرت مطار القاهرة فى طائرة مجهزة طبيًا فى طريقها إلى مدينة جنيف للعلاج من الآثار الجانبية للعملية الجراحية التى أجرتها فى مصر.

وتواصل النجمة ياسمين عبد العزيز طريقها للشفاء والتعافى من أزمتها الصحية التى امتدت لشهر كامل، التى يرجع سببها إلى إجرائها عملية "تكيس المبايض" وتعرضها لبعض الآثار الجانبية للجراحة.

وصرح زوجها الفنان أحمد العوضى بخروجها من المستشفى وتحسن حالتها الصحية، كما أكد أنها ستستكمل علاجها داخل منزلها تحت ملاحظة الأطباء، وهو الخبر الذى أسعد وطمأن قلوب جمهورها بعد فترة قلق طويلة.