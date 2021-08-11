شكرا لقرائتكم خبر عن لعب وحب نيللى كريم وهشام عاشور فى الساحل قبل ساعات من عقد قرانهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة نيللى كريم برفقة خطيبها هشام عاشور، بطل الإسكواش السابق، خلال تواجدهما بأحد شواطئ الساحل الشمالى، وذلك قبل ساعات من عقد قرانهما، الذى تأجل عدة أيام بسبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، السبت الماضى.



نيللى كريم وهشام عاشور

وانتشرت صور عبر منصات السوشيال ميديا، تظهر تواجد الثنائى نيللى وهشام، برفقة عدد من أصدقائهما، خلال تواجدهما فى الساحل الشمالى، وذلك عقب تأجيل عقد قرانهما الذى كان مقررا يوم الاثنين الماضى، لكن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز دفعهما إلى تأجيل الحفل.



نيللى وهشام وبعض الأصدقاء

وكان من المفترض أن تقام الحنة يوم الأحد الماضى، على أن يقام عقد القران فى اليوم التالى، إلا أن وفاة دلال عبد العزيز تسببت فى تأجيل حنة نيللى كريم وعقد القران 3 أيام، على أن يقام اليوم الأربعاء 11 أغسطس.



هشام ونيللى والأصدقاء فى الساحل الشمالى

وكانت نيللى كريم احتفلت بخطوبتها نهاية يوليو الماضى، على هشام عاشور، نجم الإسكواش السابق، فى وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبى الإسكواش فى العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقام فى أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أنه بسبب ظروف جائحة كورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وبعد عودة هشام عاشور إلى مصر أنشأ مع شقيقه رامى عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات فى الإسكواش فى مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل فى هوليوود، وشارك فى عمل هناك، كما شارك فى عمل فنى بمصر وهو مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا فى رمضان الماضى، ويعد زواجه من النجمة نيللى كريم هو الزواح الأول له فى حياته.