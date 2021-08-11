شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالات مختلفة .. نسرين أمين تكسر ملل الصيف قبل تصوير أعمالها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت الفنانة نسرين أمين أن تلفت الأنظار منذ بداية فصل الصيف، من خلال خضوعها لمجموعة من جلسات التصوير علي مدار الـ4 شهور الأخيرة، والتي ظهرت في كل جلسة منهم باستايل مختلف وألوان مبهجة تتماشي مع أجواء الصيف، وبقصات شعرغير معتادة، مما جعلها تثير استغراب الجمهور وإعجابهم في آن واحد، وننشر عددا من هذه الصور والإطلالات:

نشرت الفنانة نسرين أمين شهر مايو الماضي مجموعة من الصور عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيهم بفستان أسود بحمالات رفيعة وشعر متطاير وميك أب ناعم، وكتبت قائلة: “self portrait”.

كما ظهرت الفنانة نسرين أمين خلال جلسة تصوير خضعت لها في شهر يونيو الماضي، بشعر أشعث طويل وبذلة أنيقة بطباعة الورود الملونة، وحذاء برقبة متوسطة الطول، والمكياج كان بألوان ترابية، وجاءت إطلالتها مختلفة وغريبة مما أثار تساؤلات جمهورها عن سبب اختيارها الظهور بشعر غير مصفف وطويل للغاية، وعلقت قائلة: “كوني شرسة”.

وفي شهر يوليو الماضي واحتفالا بعيد الأضحي المبارك أختارت الفنانة نسرين أمين أن تطل علي جمهورها بلون مختلف ومبهج، حيث ظهرت في مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها علي تويتر، وهي ترتدي فستان أصفر مكشوف الكتفين، وحذاء باللون الأزرق، وقالت: "عيد سعيد علينا جميعا يارب وكل سنة واحنا كلنا بخير وصحة وعافية يارب ... العيد فرحة".

وجاءت أخر إطلالات الفنانة نسرين أمين مع بداية شهر أغسطس الحالي، حيث ظهرت في مجموعة من الصور عبر حسابها علي إنستجرام وهي تستمتع بإجازاتها الصيفية علي البحر، وارتدت مايوه "أبيض" اللون وكذلك نظارة شمس لتخطف بها أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، وعلقت قائلة: "الصيف".

ومن الناحية الفنية، شاركت نسرين أمين مؤخرا في فيلم قصير من إخراج محمود رشاد إلى جانب 4 فنانات تقمصن شخصيات قدمتها الفنانة سعاد حسني لإحياء ذكري وفاة السندريلا، وتقمصت نسرين أمين شخصية "شفيقة" من فيلم "شفيقة ومتولي إنتاج 1979 وقلدت حركات سعاد حسني ورقصتها في الفيلم.