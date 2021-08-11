هكذا علقت ابنة رجاء الجداوي على صورة والدتها مع دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت أميرة مختار صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت في الصورة الفنانة رجاء الجداوي وبجانبها الفنانة دلال عبد العزيز من إحدى المناسبات.

وعلقت أميرة على الصورة : "الله يرحمكم يا حبايبي".

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

وتم تشييع جنازة الراحلة دلال عبد العزيز من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ثاني يوم الأحد، ودُفنت بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ورافق العديد من النجوم جثمان "دلال" إلى مثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، الذي دفُن بها زوجها الراحل الفنان الكبير سمير غانم.

وكان من بين الحضور حسن الرداد، الإعلامي رامي رضوان، أحمد بدير، فتوح أحمد، شيرين، أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، عبير صبري، هنا الزاهد، ماجد المصري، كريم فهمي، أحمد فهمي، عبد العزيز مخيون، عمرو سعد، هاني رمزي، أشرف زكي.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.