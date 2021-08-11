بطائرة إسعاف خاصة.. ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا لاستكمال العلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز ، القاهرة، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات نتيجة تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو/تموز الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، لمواقع إخبارية محلية، أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة".



وأوضحت المصادر أن الحالة الصحية للفنانة المصرية، كانت مستقرة أثناء نقلها.

كانت ياسمين عبدالعزيز دخلت المستشفى في 11 يوليو/تموز الماضي، لإجراء عملية "تكيس المبايض"، خاصة أنها كانت تعاني من وجود أكياس دهنية على المبيضين، لكن نتج عن العملية مشاكل صحية، مثل زيادة عدد ضربات النبض ونقص الأكسجين في الدم.

وقضت ياسمين عبدالعزيز 10 أيام داخل غرفة العناية المركزة ليتم نقلها بعد ذلك إلى غرفة عادية بالمستشفى حتى بدأت تستقر حالتها وغادرت المستشفى في 6 أغسطس/آب الجاري.

يذكر أن آخر اعمال ياسمين عبدالعزيز على شاشة التليفزيون مسلسل "اللي ملوش كبير"، وشاركها البطولة زوجها أحمد العوضي، وتم عرضه في رمضان الماضي.