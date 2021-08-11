لماذا تعتبر نجاة أغنية "ليه خلتني أحبك" نقلة فى مسيرتها الفنية؟

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القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأربعاء 11 أغسطس عيد ميلاد الفنانة الكبيرة نجاة، والتي قدمت للجمهور الكثير والكثير من الأعمال التي أثرت بها الحياة الفنية فى مصر، وفى لقاء نادر للفنانة نجاة مع الإعلامية سلوي حجازي علي التلفزيون المصري ببرنامج لقاء المشاهير، قالت نجاة إنها بدأت الغناء في سن الخامسة، حيث قدمت أغنية للسيدة أم كلثوم في حفل بمعهد الموسيقي وكان حفل سنوي يقام في كل عام.

وأوضحت نجاة أنها كانت سعيدة بتشجيع الجمهور وكانت لا تشعر بالمسئولية الكبيرة التي كانت تنصب عليها خاصة وأنها تغني لأم كلثوم، لكنها كانت تجهل تلك المسئولية لأنها طفلة.

وأشارت نجاة إلى أنها في سن الـ 16 شعرت أنها يجب عليها أن يكون لها شخصية غنائيا وتقدم أغاني تخصها فقط وبالفعل قدمت أغنية ليه خلتني أحبك في عام 1955، وكانت تلك نقلة كبيرة في حياتها الفنية، خاصة وأنها رسمت مسيرتها ووضعتها علي بداية طريق تقديم أغاني خاصة بها وهو ما جعلها لا تتقن تقديم أغنيات سبق وقدمها غيرها، مشيرة إلي أنها كونت شخصيتها الغنائية مع الملحن كمال الطويل والملحن بليغ حمدي، ثم الموسيقار محمد عبد الوهاب، الذي بروز موهبتها بأعماله معها.

واعتبرت نجاة أن أغنية اسهر وانشغل انا، وأما غريبة ثم أيظن ولا تكذبي وساكن قصادي كل أغنية منهم كانت نقلة لها في مسيرتها بشكل مختلف.

نجاة هي شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسنى، حيث تكبرها بـ5 سنوات، وقد نشأت الفنانتان فى بيت واحد عرف باسم "بيت الفنانين"، وتميزت كل منهما بميزة فنية مختلفة عن الأخرى، فتميزت نجاة الصغيرة بصوتها الساحر وإحساسها الرائع، أما سعاد حسنى تميزت بحبها للكاميرا ونجاحها فى الوقوف أمامها وقدراتها على التمثيل .

ورغم خروج نجاة الصغيرة وسعاد حسنى من بيت واحد، إلا إنهما لم يجمعهما فيلم واحد طيلة مشوارهما الفنى ، ولم يظهرا سويا فى أى لقاء تلفزيونى، ولم تجمعهما أغنية واحدة، وعاشا وكأنهما ليسا أشقاء .

واختلف المشوار الفنى لنجاة الصغيرة عن مشوار سعاد حسنى، حيث بدأت نجاة الغناء فى التجمعات العائلية فى سن 5 سنوات، وقدمت أول فيلم لها بعنوان "هدية" عام 1947 في سن الثامنة، وكتب عنها " فكرى أباظة " الكاتب الصحفى في بداية ظهورها "إنها الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية حتى يشتد عودها، وفى حاجة إلى عناية حتى تكبر وهى محافظة لموهبتها ، مبقية على نضارتها".

قدمت نجاة الصغيرة 13 فيلما وعدد كبير من الأغانى، وشكلت فريق استشارى خاص بها يضم محمد التابعي، مأمون الشناوي ، كامل الشناوي ، وفكري أباظة ، و كونت نجاة بذلك هيئة مستشارين من أصدقاء ينصحونها، وينيرون الطريق أمام هذه الموهبة العبقرية، حتى اختفت عن الوسط الفنى منذ عام 2002

تزوجت نجاة فى سنة 1955 وهى فى عمر 17 عاما من كمال منسى، وهو أحد أصدقاء شقيقها، والذى ساعدها على النجاح فى تلك المرحلة، إذ كان معجبا بصوتها بشدة، وأحضر لها كبار المؤلفين والملحنين الذين قدموها بشكل مميز، ثم انفصلا بعد زواج دام 4 سنوات وأنجبت منه طفلها الوحيد "وليد"، ثم تزوجت من المخرج حسام الدين مصطفى، الذى أخرج لها فيلم شاطئ المرح مع يوسف فخرالدين فى سنة 1967، ولكن هذه الزيجة لم تستمر لفترة طويلة.